AMLO desafía a García Luna: “Que muestre las pruebas”

Luego de las recientes acusaciones de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, en las que señaló al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de tener nexos con el Cártel de Sinaloa, el mandatario respondió con firmeza.

Durante su conferencia matutina, AMLO desestimó las acusaciones y retó a García Luna a presentar las pruebas que dice tener: «Es muy sencillo, que las dé a conocer. Él tiene todo», afirmó el presidente, refiriéndose a los supuestos videos, llamadas y audios que lo vincularían con el narcotráfico.

López Obrador destacó que la clave para gobernar es tener autoridad moral y no establecer relaciones de complicidad, subrayando que su administración ha trabajado en beneficio del pueblo. Además, el presidente sugirió a García Luna que se ponga en contacto con la periodista Anabel Hernández, conocida por sus investigaciones sobre el narcotráfico, o incluso que acuda a medios internacionales como The New York Times o The Washington Post, e incluso al Departamento de Estado de Estados Unidos.

A pesar de las graves acusaciones, AMLO dejó claro que no emprenderá acciones legales en respuesta a la carta del exfuncionario, marcando una línea clara entre su postura y las imputaciones que enfrenta García Luna.