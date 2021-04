El actor Alfredo Adame, candidato a diputado federal por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), fue vinculado a proceso, este 8 de marzo, porque presuntamente no informó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre su cambio de domicilio fiscal. Esto se suma a la polémica por la filtración de un audio donde presuntamente habla de un plan para quedarse con dinero de su campaña.



El delito que se le imputa a Adame no amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que podrá enfrentar su asunto en libertad. La medida cautelar permite que el proceso se desarrolle hasta la etapa intermedia y no que se inicie el juicio oral.



‘Yo ya me senté con Elba Esther’: adjudican audio a Alfredo Adame



Esta misma. semana, el aspirante a una diputación federal protagonizó una compleja polémica derivada de la filtración de un audio en donde supuestamente de le escucha planear la repartición de millones de pesos.



«De esos 40 millones, nos chingamos 25, así son los negocios, porque no va a llegar a la mayoría de diputados en la cámara (…) lo van a súper apoyar (al partido) para que en la Cámara de diferencia van a ser como 11. Entonces de RSP van a sacar a esos 11 diputados para tener la mayoría de 256 en la Cámara», se le escucha decir a Adame.

Así, respondió a la polémica con otro video en el que sostuvo que se trató de una forma de desprestigiar su carrera política.



«Respecto a los 40 millones que se mencionan en el audio, se refieren a la venta del cubrebocas; en ningún momento digo la palabra dinero, esto es el resultado de la comercialización de un lote de 40 millones el cual arroja una comisión que sería repartida entre quienes tuvimos que ver dentro de esta operación», detalló.