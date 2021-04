Con tal de recibir lo más pronto posible la vacuna contra la COVID-19, dos jóvenes tuvieron la ‘brillante idea’ de pintarse canas, para caracterizarse como adultos mayores.



La delegada estatal de Programas para el Desarrollo, Cristina Cruz, señaló en conferencia de prensa, que dos jóvenes habían llegado al Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud en Coyoacán, Ciudad de México (CDMX) para vacunarse contra, pero contrario a lo que pensaron, quedaron al descubierto, pues los encargados se dieron cuenta de que se habían disfrazado.



Los jóvenes se habían pintado de canas tanto el cabello como las cejas, incluso portaban careta y guantes, para con (según ellos) no ser descubiertos, pero lo que los delató fue la voz, que no correspondía a la de una persona de edad.



«Se vacunaron en la sede de la Marina, fueron dos chicos, uno de 30 y el otro de 35 años, los cuales utilizaron documentación de alguna otra persona (…) Al final del proceso de vacunación, una compañera servidora de la nación se dio cuenta por la voz que no coincidía y entonces fue cuando se llamó a las autoridades. Iban caracterizados como adultos mayores con canas en el cabello y las cejas, y con caretas para que no fueran reconocidos», dijo Cruz.



Debido a lo anterior, fueron detenidos y acusado de usurpación de identidad, ya que al vacunarse utilizaron documentos de otras personas.



Al momento las autoridades no han revelado el nombre de los jóvenes.