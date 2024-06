«A mí nadie me roba la elección»: Mariana Rodríguez

La ex candidata a la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez, ha desatado una controversia tras compartir en sus historias de Instagram acusaciones graves sobre la elección del pasado 2 de junio. Rodríguez declaró enfáticamente que «a ella nadie le roba la elección» y denunció la intervención de agentes ministeriales en el proceso electoral, alegando que estos persiguieron a simpatizantes de su partido, Movimiento Ciudadano (MC).

Rodríguez, conocida por su activa presencia en redes sociales, publicó una fotografía que mostraba a presuntos agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). En su mensaje, afirmó que aquellos responsables de la seguridad en Nuevo León y de realizar investigaciones estaban, en cambio, hostigando a sus simpatizantes durante la jornada electoral.

«Esto no se va a quedar así,» advirtió Rodríguez en su publicación, haciendo un llamado a sus seguidores para que le envíen pruebas de la presunta afectación ministerial. «Si tienes pruebas de ministeriales afectando la elección, mándame mensaje,» solicitó a través de su cuenta de Instagram.

La ex candidata fue clara en su postura: «A mí nadie me roba la elección. Estén atentos,» subrayó, indicando su determinación de no dejar que estos hechos pasen desapercibidos. La firmeza de sus declaraciones ha generado una ola de reacciones tanto en apoyo como en cuestionamiento de sus acusaciones.

El 2 de junio se llevaron a cabo elecciones en Monterrey, una contienda marcada por la alta competitividad y tensión entre los distintos partidos políticos. Las acusaciones de Rodríguez añaden una capa adicional de controversia a los resultados electorales, provocando una serie de reacciones en redes sociales y en la esfera política.

Rodríguez, al solicitar pruebas de intervención ministerial, busca construir un caso sólido que respalde sus denuncias. Este llamado a la acción refleja su intención de llevar las acusaciones a instancias legales y políticas adecuadas, buscando justicia y transparencia en el proceso electoral.

La situación sigue evolucionando, y la atención está puesta en los próximos pasos que tomará Rodríguez y cómo responderán las autoridades a estas graves acusaciones. La comunidad política y los ciudadanos de Monterrey esperan más desarrollos en este caso que podría tener implicaciones significativas para la política local.

En respuesta a las acusaciones, el virtual ganador de la alcaldía de Monterrey, Adrián de la Garza, salió en defensa de los agentes ministeriales implicados. Negó en un video, publicado en redes sociales, que los oficiales hayan operado para favorecer su candidatura. Argumentó que la fotografía presentada por Rodríguez, que supuestamente mostraba a agentes en actividad durante la jornada electoral, correspondía a una reunión informal y fuera de lo laboral.

«Ante su desesperación están fabricando evidencias falsas para buscar afectar la elección de Monterrey utilizando una foto de una reunión informal sacada absolutamente de contexto, intentan ahora inventar una historia sin pies ni cabeza», afirmó de la Garza.

Adrián de la Garza reconoció que las detenciones llevadas a cabo por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) fueron reales y necesarias ante los presuntos delitos de compra de votos detectados entre miembros de Movimiento Ciudadano. «Ahora más de una semana después pretenden ensuciarla… por una razón muy sencilla, porque es el tiempo que han tardado en fabricar sus historias,» sostuvo.

El candidato aseguró tener conocimiento de que, una semana después de la jornada electoral, se fabricaron actas notariales con el objetivo de utilizarlas en su contra. De la Garza rechazó estas maniobras, calificándolas como intentos desesperados para manchar la elección.

Al finalizar su declaración, Adrián de la Garza hizo un llamado a los políticos que buscan impugnar la elección a respetar la voluntad de los regiomontanos. Enfatizó la importancia de mantener la integridad del proceso electoral y de aceptar los resultados reflejados en las urnas.

Esta defensa surge en medio de una tensa disputa postelectoral, donde las acusaciones de intervención y manipulación han intensificado la polarización entre los candidatos y sus partidarios. La resolución de estas acusaciones será crucial para la estabilidad política en Monterrey en los próximos meses.