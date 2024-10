Milton golpea Florida: 4 muertos y caos eléctrico

El huracán Milton ha dejado un saldo devastador en Florida, con al menos 4 muertos y más de 3.2 millones de personas sin electricidad. Unas 80,000 personas pasaron la noche en refugios mientras las autoridades intentan recuperar el control de las zonas más afectadas.

A pesar de que Milton ya se ha alejado hacia el Atlántico, los daños son significativos, sobre todo por las severas inundaciones en el centro del estado. El gobernador Ron De Santis aseguró que «el peor escenario no se cumplió», aunque reconoció que la evaluación completa de los daños tomará más tiempo.

Rescate y evacuaciones Las autoridades informaron que los tornados asociados al huracán han cobrado la vida de cuatro personas en St. Lucie, mientras que más de 200 personas han sido rescatadas en diversas áreas. Además, un hospital fue evacuado debido a daños estructurales.

La alcaldesa de Tampa, Jane Castor, confirmó que su ciudad no sufrió pérdidas humanas, aunque el sistema de agua potable quedó dañado y requiere reparaciones urgentes.

