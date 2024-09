Masacre en escuela de Georgia: 4 muertos y 9 heridos

Un nuevo ataque armado sacudió a Estados Unidos. Un adolescente de 14 años abrió fuego en el instituto Apalachee, en Winder, Georgia, dejando un saldo de cuatro muertos, incluidos dos estudiantes y dos profesores, y nueve heridos que fueron trasladados al hospital. El presunto atacante, identificado como Colt Gray, ha sido detenido y acusado de asesinato.

El incidente ocurrió en un centro escolar de Winder, a pocos kilómetros de Atlanta. Según la Oficina de Investigaciones de Georgia, el tirador era un estudiante del mismo instituto. La policía local describe el ataque como «maligno», pero aún no se conocen los motivos que llevaron al joven a cometer esta atrocidad.

Las imágenes de la televisión muestran la angustia y confusión que se vivió en el lugar: estudiantes huyendo, padres desesperados intentando reencontrarse con sus hijos y un amplio despliegue policial con helicópteros y equipos de emergencia. El sheriff del condado, Judd Smith, advirtió que «llevará varios días hasta que tengamos respuestas sobre lo que pasó y por qué pasó».

El presidente Joe Biden se pronunció inmediatamente sobre el tiroteo, expresando su «duelo por las muertes» y lamentando «más violencia absurda». Biden aprovechó para renovar su llamado al Congreso a imponer restricciones más severas al acceso y uso de armas. «Lo que debía haber sido un alegre retorno a la escuela se ha convertido en otro horrible recordatorio de cómo la violencia armada continúa desgarrando a nuestras comunidades», declaró.

La vicepresidenta Kamala Harris también se sumó a las críticas, calificando la tragedia como «otra muestra de las tragedias sin sentido» que afectan al país. «Tenemos que poner fin a esta epidemia de violencia armada en este país de una vez y por todas», dijo Harris en un mitin en New Hampshire.

Desde el ala republicana, el candidato presidencial Donald Trump expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, afirmando: «Estos niños amados nos fueron arrebatados por un monstruo enfermo y trastornado». Sin embargo, evitó referirse directamente a las políticas de control de armas que tanto debate generan en Estados Unidos.

Jill and I are mourning the deaths of those whose lives were cut short due to more senseless gun violence and thinking of all of the survivors whose lives are forever changed in Winder, Georgia.

Students across the country are learning how to duck and cover instead of how to… pic.twitter.com/ncjrdNxQUT

— President Biden (@POTUS) September 4, 2024