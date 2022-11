Carolina Cano es una de las dos mexicanas reportadas como sobrevivientes de la estampida de Seúl en Corea del Sur, la cual dejó un saldo de más 150 personas muertas. Originaria de Mexicali, Baja California, Cano tiene 21 años y vive en Corea del Sur desde agosto, pues se encuentra en un intercambio universitario de la carrera de Negocios Internacionales.

La tarde del pasado domingo, en vísperas de Halloween, se registró una estampida humana durante un festival de Halloween en el distrito de Itaewon. De acuerdo con el Ministerio de Seguridad pública del país, entre las personas que murieron, hay el registro de al menos 22 de origen extranjero.

Carolina relató que iba acompañada de su amiga Juliana. «Alguien se cayó al lado de mí; yo tenía mi celular en la mano y cuando la persona se cayó, se me resbaló, entonces dije: ‘bueno, lo voy a dejar ahí y hasta que pase todo lo voy a recoger’, pero nunca paró y se hizo peor», contó.

Ambas iban disfrazadas con la idea de pasar un buen momento, cuando fueron interceptadas y arrastradas por la multitud en un estrecho callejón, en donde vivieron momentos de terrible pánico, pues como el resto de la aglomeración que las rodeaba, el tumulto de gente a su alrededor las estaba asfixiando.

«Fue un suceso espantoso del que creí no salir con vida. Sentía que apenas me quedaban unos minutos más cuando llegó la ayuda y de milagro, fui rescatada», declaró. «Cuando se acabó todo, salí yo de ahí, estaba en shock, de hecho esa parte es un poco borrosa para mí porque no recuerdo cómo caminé hacia afuera del accidente, pero sí recuerdo que una muchacha, extranjera también, me tomó de la mano y me dijo ‘¿cómo te llamas? ¿estás bien?’», agregó la joven originaria de Mexicali.