Joe Biden regulará a migrantes

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes una nueva iniciativa destinada a regularizar la situación de más de medio millón de migrantes indocumentados. En un evento en la Casa Blanca, Biden describió la medida como una acción de «sentido común» y enfatizó su compromiso de no politizar la cuestión migratoria.

La nueva política permitirá que los migrantes sin estatus legal, que están casados con ciudadanos estadounidenses, puedan iniciar el proceso para obtener un permiso de residencia sin tener que abandonar el país. Esta medida representa uno de los alivios migratorios más significativos desde la implementación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en 2012, bajo la administración de Barack Obama.

El anuncio coincidió con la celebración del 12.º aniversario de DACA, un programa que ha beneficiado a más de 800,000 personas, otorgándoles permisos de trabajo y protección contra la deportación. En su discurso, Biden reiteró su postura pro-inmigrante, destacando la importancia de mantener una frontera segura al mismo tiempo que se apoya a los migrantes.

Tune in as Jill and I host an event at the White House marking the 12th Anniversary of DACA. https://t.co/N8HgMF6Ubl

— President Biden (@POTUS) June 18, 2024