Impactantes testimonios de militares en el Congreso de Estados Unidos revelan la existencia de ovnis

Expertos del Congreso de Estados Unidos escucharon testimonios sorprendentes de antiguos militares durante una audiencia sobre los Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI), término acuñado para evitar el estigma de «ovni«. Los testigos compartieron encuentros de primera mano con objetos esféricos en el cielo, así como posibles programas militares secretos relacionados.

Uno de los testigos destacados fue David Charles Grusch, ex oficial de inteligencia de las Fuerzas Aéreas estadounidenses y denunciante de irregularidades. Grusch hizo públicas sus afirmaciones recientes, sugiriendo que el ejército estadounidense podría estar intentando aplicar ingeniería inversa a naves recuperadas de origen desconocido.

El comandante retirado de la Marina estadounidense, David Fravor, narró un encuentro detallado que él y otros pilotos tuvieron con un Objeto Volador No Identificado (UAP) sobre el Golfo Pérsico en 2004. Según su testimonio, el objeto tenía un rendimiento superior a cualquier aeronave conocida y desafiaba los principios aerodinámicos tradicionales.

🔴 #AHORA | David Grusch, oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y ex oficial de inteligencia, declara bajo juramento en el Congreso que Estados Unidos recuperó restos biológicos no humanos de naves voladoras no identificadas. pic.twitter.com/b3gtRhRmeX

— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 26, 2023