Raúl Rivera es un joven peruano cuya fotografía se ha hecho viral en los últimos días. Él mismo publicó una imagen en sus redes sociales en la que se le ve exponiendo en su clase vestido de payaso.

El joven explicó que trabaja como animador y payaso en fiestas infantiles y eventos para poder pagarse la carrera de Derecho.

Sin embargo, hace unos días Rivera tuvo una dificultad: debía llegar a la escuela para realizar una exposición y después, salir a tiempo para llegar a un evento infantil en el que ya estaba contratado (y donde además le pagarían muy bien). Así que tomó la decisión de irse disfrazado a la escuela con tal de cumplir con sus responsabilidades.

Durante la exposición, uno de sus amigos le tomó una foto en el momento, misma que después él compartió en su cuenta de Facebook con el siguiente mensaje: “Hoy me toco exponer en la universidad, pero también tenía que cumplir un contrato. No me avergüenzo… Soy payasito ahora, pero muy pronto un excelente abogado”.

Con información de Sopitas