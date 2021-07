El jefe de seguridad de la residencia del presidente haitiano asesinado Jovenel Moise ha sido arrestado y está bajo custodia policial, informó el jueves el diario New York Times.



Una portavoz de la policía nacional confirmó que el jefe de seguridad del palacio presidencial, Dimitri Herard, había sido detenido, dijo el periódico. Los fiscales buscan saber por qué los atacantes no encontraron más resistencia durante el mortal asalto a la residencia del mandatario.



Moise fue asesinado a tiros en su casa el 7 de julio por lo que las autoridades haitianas describen como «una unidad de criminales» que incluía a 26 ciudadanos colombianos y dos haitiano-estadounidenses.



La policía colombiana dijo el jueves que estaba buscando a otros tres colombianos que también habían estado en Haití y en la vecina República Dominicana.

Colombia ha enfatizado que las autoridades haitianas lideran la investigación.



«Quiero reiterar acá que la investigación judicial, las hipótesis, el esclarecimiento, no está en las autoridades colombianas», dijo el director general de la Policía Nacional del país sudamericano, Jorge Luis Vargas.



Vargas informó que no tenía información sobre los reportes del canal de televisión colombiano Caracol el miércoles que implicaban al primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, en el asesinato. Joseph no ha comentado sobre los reportes.



Información de Reuters