El exproductor de cine Harvey Weinstein fue sentenciado el miércoles a 23 años de prisión, luego de su condena el mes pasado por agresión sexual y violación en un caso que fue elogiado como una victoria para el movimiento #MeToo.

La sentencia fue entregada en una corte penal de Manhattan por el juez James Burke, quien presidió el juicio contra Weinstein. El 24 de febrero, un jurado halló culpable al exproductor de 67 años de agredir sexualmente a la exasistente de producción Mimi Haleyi y de violar a la exaspirante a actriz Jessica Mann.

Weinstein, quien fue uno de los productores más influyentes de Hollywood, enfrentaba la posibilidad de recibir la máxima pena de 29 años de prisión.

El exproductor, vestido con un traje, y las seis mujeres que testificaron en su contra, estuvieron presentes en la corte por los procedimientos.

En un emotivo comunicado en la corte, Haleyi habló del trauma que había enfrentado desde el ataque. «Me atemorizó profundamente, mental y emocionalmente, tal vez irreparablemente, tal vez para siempre», declaró.

Los fiscales dijeron la semana pasada en documentos de la corte que la sentencia debería reflejar no sólo los delitos por los cuales fue condenado sino «una vida de abuso hacia los otros».

Más de 100 mujeres, entre ellas actrices famosas, han acusado a Weinstein de mal comportamiento sexual durante décadas, lo que alimentó el movimiento #MeToo contra el abuso y acoso sexual. El exproductor negó las acusaciones y dijo que todas las relaciones sexuales fueron consensuadas.

El jurado de siete hombres y cinco mujeres absolvió a Weinstein de los cargos más graves: un delito de violación en primer grado y dos delitos de ataque sexual depredador, que conllevan una potencial cadena perpetua. Esos cargos dependían del testimonio de la actriz Annabella Sciorra, quien dijo que el empresario la violó a principios de la década de 1990.

Los abogados de Weinstein instaron el lunes al juez James Burke a imponer una sentencia mínima de cinco años, pidiéndole que considere las actividades caritativas del exproductor y diciéndole que una condena más larga probablemente signifique que muera en prisión.

El exproductor había estado esperando la sentencia en la cárcel de Rikers Island en Nueva York, adonde fue trasladado la semana pasada tras pasar 10 días en el hospital Bellevue, donde fue sometido a un procedimiento para eliminar un bloqueo cardíaco.

Weinstein fue una poderosa figura de Hollywood y un contribuyente de candidatos demócratas. Ganó un Oscar por producir «Shakespeare in Love» y fue responsable de otros aclamados filmes como «Pulp Fiction», «The English Patient» y «Gangs of New York».

