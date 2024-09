Asesinan a atleta olímpica Rebecca Cheptegei

Rebecca Cheptegei, atleta ugandesa que apenas compitió en la Maratón de los Juegos Olímpicos de París 2024, murió tras ser víctima de un brutal ataque perpetrado por un exnovio frente a sus hijos. La deportista de 33 años, conocida por su impresionante trayectoria en el atletismo, fue quemada con gasolina por su agresor, quien la atacó cuando regresaba a casa con sus hijos, después de asistir a la iglesia.

La vida de Cheptegei dio un giro trágico días después de correr en la Maratón de París, donde terminó en la posición 44 con un tiempo de 2:32:14, su mejor marca de la temporada. El pasado 1 de septiembre, la atleta fue interceptada en Kenia, al noroeste del país, por su expareja, con quien previamente había discutido por un terreno que ella había adquirido cerca de los centros de entrenamiento de esa región. Fue en ese momento cuando el hombre le roció gasolina y le prendió fuego, dejando a la atleta con quemaduras en el 80% de su cuerpo.

Cheptegei fue trasladada al Hospital Moi en Eldoret, Kenia, en un estado crítico. A pesar de los esfuerzos médicos por salvarle la vida, todos sus órganos fallaron y falleció este jueves. «Desafortunadamente la perdimos», confirmó el director del hospital. Su muerte no solo conmociona al mundo deportivo, sino que también enciende una vez más las alarmas sobre la violencia doméstica que enfrentan las mujeres, incluso aquellas que parecen estar en la cima de sus carreras.

El atacante de Cheptegei también sufrió quemaduras en un 30% de su cuerpo, y se encuentra internado en el mismo hospital. Las autoridades no han dado más detalles sobre su estado actual.

La Federación de Atletismo de Uganda lamentó profundamente la pérdida de una de sus atletas más queridas y talentosas. «Condenamos tales actos y pedimos justicia», señalaron en un comunicado. Mientras tanto, los planes de trasladar a Rebecca a Nairobi para recibir atención más especializada quedaron truncos por su prematura muerte.

We have learnt of the sad passing on of our Olympic athlete Rebecca Cheptegei OLY following a vicious attack by her boyfriend. May her gentle soul rest in peace and we strongly condemn violence against women. This was a cowardly and senseless act that has led to the loss of a… pic.twitter.com/V8Mog3oMOX

— Donald Rukare (@drukare) September 5, 2024