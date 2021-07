Luego de que se diera a conocer un informe en el que se asegura de Amazon busca aceptar pagos con bitcóins para fin de año.



Así, el gigante de las ventas electrónicas negó la veracidad de esta información. «A pesar de nuestro interés en el espacio, la especulación que se ha producido en torno a nuestros planes específicos para las criptomonedas no es cierta», dijo un portavoz de Amazon.



Agregó que»seguimos enfocados en explorar cómo podría suceder esto para los clientes que compran en Amazon».



El informe ante mencionado corresponde al periódico City A.M. de Londres, medio que citando «información privilegiada» anónima, sostuvo que la criptomoneda subiría hasta 14.5% antes de recortar las ganancias y ganar 6% a 37,684dólares.



Hace una semana, el presidente ejecutivo de Tesla Inc, Elon Musk, declaró que el fabricante de automóviles eléctricos probablemente vuelva a aceptar bitcóins como pago.



