Joven que recibió golpiza de «El tiburón» narra lo que sucedió

En una impactante entrevista para Radio Fórmula, Santiago, un joven empleado de 15 años en Subway, compartió detalles escalofriantes sobre cómo Fernando Medina, conocido como ‘El Tiburón’, casi le arrebata la vida a golpes. «Yo dije, ya valí, ahora sí que ni chance me dio de despedirme, yo ya estoy del otro lado», relató.

Santiago, en medio de su valiente testimonio, admitió que inicialmente había descartado la idea de denunciar a su agresor, pero su madre lo ayudó a reconsiderar la situación.

«Mi mamá me hizo entrar en razón y me dijo que no, que esto tiene que avanzar, que esto no se puede quedar así (…) Acaba de atentar contra tu vida, dale gracias a Dios que saliste vivo», agregó.

Impulsado por esta convicción, Santiago decidió presentar una denuncia ante las autoridades, ya que Medina le propinó golpes en áreas delicadas de su cuerpo, como el pómulo y la nuca. Incluso temió que pudiera haber quedado con secuelas graves.

¿Cómo se desencadenó la brutal agresión contra Santiago en Subway?

Santiago relató que en el día de la agresión estaba trabajando «como cualquier día normal», cuando de repente entró «El Tiburón», un cliente al que ya había atendido anteriormente de manera prepotente.

«Llega, ni siquiera quiere que yo lo atienda, me niega el saludo, por lo que manda a su acompañante a que haga el pedido. Yo ya lo conocía, ya lo había tratado antes y siempre me ha tratado mal. La primera vez que lo conocí me pidió que le bajara a la música de una forma agresiva, grosera, insultándome», detalló.

Sin embargo, la situación escaló cuando el cliente se molestó al ver que había mucha gente en el lugar: «El individuo ve que yo salgo apresurado, entonces yo creo que se molesta, incluso se para y se pone en la barra donde yo lo atiendo, me empieza a insultar de muchas formas, a lo cual yo, de forma tranquila para no responder, le dejo el pedido a mi compañero».

Antes de irse, le informó al cliente que debía formarse nuevamente, como todos los clientes. Esta acción desencadenó la ira de Medina, quien ingresó a la cocina y comenzó a golpearlo:

«Entra a la cocina donde solo puede entrar el personal autorizado, abre la puerta (…) Pero no me da ni tiempo para hablar y de inmediato empieza a agredirme, me amenaza y al final me deja otro golpe que es con el que ya no puedo hacer nada».

Santiago expresó su asombro ante la ferocidad y brutalidad de la agresión, admitiendo que nunca imaginó que «este tipo» sería capaz de tanta violencia. Sus ojos estaban hinchados debido a los golpes, y su valiente testimonio es un recordatorio del peligro que enfrentan los trabajadores en su labor diaria.