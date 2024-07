Huracán Beryl: una amenaza inminente en el Caribe

El huracán Beryl ha retomado su fuerza y se desplaza por el Caribe con vientos catastróficos y marejadas ciclónicas que amenazan la vida. En la madrugada de este lunes, el ciclón se degradó brevemente a categoría 3, solo para evolucionar nuevamente a categoría 4, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

El NHC ha emitido la advertencia número 11, indicando que Beryl impactará las islas de Barlovento este lunes, con San Vicente y las Granadinas, así como Granada, en la línea de mayor riesgo. Se esperan vientos devastadores, fuertes lluvias e inundaciones en estas áreas.

Las alertas de tormenta tropical se extienden a Haití y República Dominicana, mientras que el NHC recomienda a otras regiones del Caribe noroeste, como La Española, Jamaica y las Islas Caimán, que sigan de cerca la evolución del huracán.

El pronóstico del NHC señala que Beryl podría llegar a Quintana Roo, México, el viernes 5 de julio como un huracán menor a categoría 3. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México coincide con esta previsión, aunque recalca la incertidumbre sobre la trayectoria e intensidad del ciclón en los próximos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno está tomando medidas preventivas para proteger a la población en caso de impacto.

Barbados ya siente los efectos de la tormenta, con fuertes vientos y lluvias intensas previstas para el domingo por la noche. Las autoridades han desplegado todos los preparativos regulares para enfrentar el huracán. En San Vicente y las Granadinas, el primer ministro Ralph Gonsalves advirtió sobre posibles inundaciones severas, mientras que en Santa Lucía y Granada, los gobiernos han instado a sus ciudadanos a prepararse y revisar sus planes de emergencia.

Las autoridades de las regiones afectadas recomiendan seguir las siguientes medidas de seguridad:

En este momento crítico, la preparación y la calma son esenciales para enfrentar la fuerza de Beryl. Las comunidades en el Caribe y México deben mantenerse vigilantes y actuar con prudencia ante esta amenaza natural.

Hurricane Hunters are reporting «extreme turbulence and frequent lightning» in the eye-wall of #Beryl, a surefire sign of strengthening. Beryl could make a run on CAT 5, over a MONTH earlier than the earliest Cat. 5 in history. pic.twitter.com/K6mbWwDPvH

— Sean Bellafiore 🐊 (@WeatherSean) July 1, 2024