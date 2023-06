Gobernador de San Luis Potosí indigna por revelación: ‘Me gusta la sangre’

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, estalló contra medios de comunicación, asegurando que a algunos les gusta «chingar», pero causó más indignación cuando mencionó que ya los tiene identificados y a él le gusta la sangre.

Dicha advertencia fue realizada en el marco de un evento público, días después de haber sido revelada la muerte de un trabajador de la construcción de la Arena San Luis Potosí, obra de la administración estatal.

El gobernador dejó en claro que no entendía cómo les interesaba más la muerte de uno que el pueblo, tachando a los medios de corruptos por dar a conocer dicha noticia y sentenciando que: «Lo que no les gusta es que a mí me gusta la sangre, ver arder el mundo, lo hemos hecho toda la vida”.

A pesar de decir que estaba acostumbrado a las críticas, Gallardo Cardona mostró su molestia y continuó diciendo que «(…) mejor que sigan chingando, si no de todos modos con qué nos divertimos, necesitamos diversión».

Estas declaraciones llaman la atención en un país en el que la violencia contra periodistas va creciendo, pues, al menos en estos meses, van 5 periodistas asesinados en nuestro país.