El director Woody Allen mantuvo una entrevista con Alec Baldwin, en la que comentó que su próxima película, que rodará en París, podría ser la última.

«Probablemente haré esta película más, pero he perdido gran parte de la emoción, porque no tiene el mismo efecto cinematográfico, no es como cuando comencé a filmar», dijo.

Detalló que ya no se divierte «igual haciendo una película y presentándola en el cine», pues «era agradable saber que 500 personas la veían de una vez», dijo sobre los cambios en la industria con las plataformas de streaming.

Cabe señalar que entrevista se alejó de preguntas sobre las acusaciones de abuso sexual de su hija adoptiva Dylan Farrow.