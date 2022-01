Tras la polémica desatada por el video que muestra al actor Alfredo Adame pelear en las calles de Ciudad de México, su conocido rival Carlos Trejo se suma a la ola, pues le ofreció 250 mil pesos para pelear con él.

La oferta se dio durante una entrevista para el programa De Primera Mano. «Lo digo públicamente, yo le ofrezco aquí en tu programa 250 mil pesos en efectivo y que se suba a pelear conmigo», dijo Trejo, quien desde hace años tiene una pública enemistad con Adame.

Sobre lo ocurrido con el también conductor de TV dijo: «Lo que me llama la atención es la autoridad, es excelente para quitarle los dulces al niño que vende, pero con esto estamos demostrando que estamos viviendo una situación absurda, no se presentaron y eso no duró dos minutos, se ve que estuvo largo».

Y aseguró que se puso en contacto con una de las jóvenes que estuvo involucrada en la pelea. «Yo creo que Mayte debe presentarse a decir qué fue lo que pasó», dijo.