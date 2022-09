Toño Mauri dio a conocer que una vez más ha dado positivo a COVID-19, luego de la fuerte lucha que lo llevó al hospital por varios meses en su primer contagio.

Mauri informó de su contagio en Instagram con una imagen donde aparece acostado con cubrebocas, mostrando su prueba positiva a COVID-19.

«Otra vez COVID !! Por favor no bajen la guardia !!! No se confíen !! Yo con mis 4 vacunas y refuerzos y me volvió a dar. Gracias a DIOS QUE NO ME SUELTA Y ESTÁ CONMIGO EN TODO MOMENTO!!! A mis doctores , mi familia y amigos que están pendientes de mi todo el tiempo!! Gracias mi Carla,Carlita,Toño y Pablo por cuidarme!! Los quiero mucho !!! (sic)», escribió.