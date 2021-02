Este fin des emana, luego de ocho meses hospitalizado, el actor Toño Mauri fue dado de alta. En julio pasado, se dio a conocer que debido a complicaciones derivadas de la COVID-19, se encontraba recibiendo a atención medica en un hospital de Estados Unidos, donde radica.



«Doctor Juan antes que nada te agradezco, porque tú fuiste y eres la persona que me condujo por este camino. La que me ayudó cuando empezamos, al llegar al hospital, a que me atendieran, a conocer más de lo que me estaba pasando», dijo Mauri a su salida del hospital.







En diciembre, luego de que se informara que había sido sometido a un doble trasplante de pulmón, el hijo del actor dijo en entrevista para TV Azteca que su padre sigue recuperándose de la operación que se le realizó la semana pasada, y reveló la fecha en que el actor podrá abandonar el hospital.



Mientras que a principios de enero, su hermana, Graciela Mauri, reveló que pasaron por momentos de «angustia» frente al grave estado de Toño.