En medio del regreso de Sex and the city bajo el nombre de And Just Like That…, han surgido severas acusaciones en contra de Chris Noth, actor conocido por interpretar a Mr. Big dentro de la ficción. Noth fue acusado de abuso sexual por dos mujeres en el medio estadounidense The Hollywood Reporter (THR).

De acuerdo con la información consignada por el medio, las dos mujeres no se conocen entre sí y brindaron sus testimonios por separado con meses de diferencia. Por su parte, el actor ha negado los hechos.

Una de as víctimas señala haber sido abusada en Los Ángeles, California en 2004, mientras que el segundo caso se reporta en Nueva York en 2015. La segunda señala que conoció a Noth en 2015, cuando trabajaba como camarera y la otra en una firma de alto perfil, cuando tenía 22 años.

«Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados», aseguró.



Con información de Milenio y T he Hollywood Reporte