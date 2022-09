Recientemente la polémica que había sido dejada de lado en 2014, tras un pequeño enfrentamiento entre Robert Downey Jr., mundialmente conocido por su papel de Iron Man y Sherlock Holmes, y Alejandro González Iñárritu, volvió a tomar lugar en el foco de atención de los medios, pues Iñárritu comentó que la respuesta de Downey le pareció algo racista.

“Fue como ‘Oh, ustedes, gente de su país bananero’. Si yo fuera de Dinamarca o Suecia, podría ser visto como filosófico, pero cuando eres mexicano y dices cosas, eres pretencioso”, recalcó.

En ese sentido, se sabe que Iñárritu comentó alrededor del 2014 mientras promocionaba Birdman que:

“Esto no es más que una forma de genocidio cultural. No soy capaz de responder ante esos personajes. Han sido veneno porque la audiencia está tan sobreexpuesta a la trama y las explosiones y esa mierda que no significa nada sobre la experiencia del ser humano”, declaró.

Por su parte, el polémico y sarcástico actor Downey Jr. respondió a este comentario mientras promocionaba la película “Vengadores: La era de Ultrón” en 2015 diciendo: “Para un hombre cuya lengua materna es el español, poder armar una frase como ‘genocidio cultural’ simplemente habla de lo brillante que es», comentó.