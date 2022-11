La reconocida actriz de telenovelas mexicana Rebecca Jones finalmente volvió a aparecer en redes sociales, tras haber desaparecido varios días, al reportarse internada con deficiencia pulmonar.

De acuerdo con reportes cercanos y declaraciones de su misma representante, Jones finalmente logró avanzar en esta etapa tan delicada que la mantuvo hospitalizada y en cama durante dos semanas, por lo que podría vérsele de regreso ante las cámaras y atendiendo sus redes sociales.

Así, en su Instagram compartió un reel de su único hijo, Alejandro Camacho, donde se puede apreciar imágenes del joven en París, posando para la cámara con la canción The Love of my Life de fondo, haciendo alusión que su hijo es el más grande amor de su vida y lo que le da fuerza para seguir adelante. Además, la publicación se acompañó del mensaje: «Te amo (signo de corazón) Te extraño».