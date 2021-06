El actor Rafael Amaya reapareció públicamente, luego de que se viera involucrado en problemas de adicciones; recuperado, anunció su participación en la serie Malverde: El santo patrón.



«Es un proceso de día a día. Desde que me levanto le doy gracias a Dios y le pido que me dé fuerza, y cuando me acuesto le vuelvo a agradecer», dijo el actor. «Antes era muy agnóstico y no creía en Dios, así de tan mal estaba mi situación. Me daba vergüenza verme al espejo», agregó.



Sobre su complicado proceso, Raya reflexionó que «no fue el personaje, fui yo, la decisión fue mía, no era Aurelio. Se entrena para dejar el personaje en el clóset, donde sea, quitarse los zapatos, cuando te bañas y ya está, pero sí me dejé llevar por muchas cosas como la vanidad, el materialismo, el ego, el vanagloriarse».