Esta semana, se estrenó el episodio de la conductora titular de Ventaneando, Pati Chapoy, en el auto del Escorpión Dorado y entre varias confesiones, le reveló el nombre de la conductora que estuvo en el programa a la que le ofreció ser su sucesora.

Con casi 26 años al frente de la emisión especializada en espectáculos, Chapoy confirmó que ha pensado en el futuro del programa, por lo que en su momento, le ofreció a una conductora, parte del elenco, quedarse como titular.

« Lo hablé con esta persona. Me senté con ella, le dije: ‘¿Estás dispuesta? ¿Te interesa?’. Me respondió: Sí, sí me interesa mucho», narró Chapoy al Escorpión Dorado, sobre su ofrecimiento a Jimena Pérez, la Choco.

«Pero, Jimenita, por cuestión familiar, tomó la decisión de irse a vivir a Madrid», agregó la periodista.





