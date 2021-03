Pascal Nadaud, atleta y participante de Exatlón México, reveló haber sufrido de abuso sexual cuando era un niño, por parte del esposo de su abuela materna, durante casi cuatro años.



El también campeón de rugby describió su niñez como una etapa «muy oscura» y «triste»; esta la vivió en un pueblo en Francia y en México.



«Mis papás no estuvieron conmigo, quizá no me quisieron; sufrí abuso sexual; me intenté suicidar. Eso va a estar toda mi vida aquí, pero depende de mí qué tanto quiero que me afecté (…) Terminé creciendo en Francia, vivíamos en un pueblito y cuando se separaron mis papás regresamos. Yo me quedé con mis abuelos en Manzanillo, mi abuela estaba con un italiano que al final era alcohólico», dijo Nadaud, en entrevista para Ventaneando.



Nadaud detalló que tenía seis años cuando el esposo de su abuela comenzó a abusar de él, y recordó que ella le ofreció una disculpa antes de morir. «Antes de morir, se disculpó conmigo, para mí fue muy fuerte ese momento. Se disculpó por tratarme como me trató cuando era niño, ella jamás supo del abuso sexual», dijo.



«Fue mucho tiempo, fue de seis a diez. Todo el tiempo que estuve viviendo con ellos (…) La pasaba muy mal, porque mis abuelos, ni siquiera era mi abuelo, no lo puedo describir, no es un dolor físico. Es un dolor que te comprime, te sofoca, te abruma», agregó.