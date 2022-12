Hace un par de días la periodista Paola Rojas revivió el incómodo momento que pasó con Chabelo hace algunos años cuando tuvo la oportunidad de entrevistarlo en 2018, todo esto mediante su cuenta personal de Instagram.

En dicha entrevista, Chabelo habló sobre La Villa de Santa Claus del cual él era productor junto a uno de sus hijos, sin embargo, clip tras clip puede apreciarse que el personaje favorito de los niños no se encontraba de muy buen humor, pues siempre respondía de manera tajante a la periodista.

En las imágenes compartidas por la periodista podemos notar que Rojas presenta a Chabelo de manera eufórica ante el público, no sin antes comentar que la había invitado a La Villa de Santa Claus. No obstante, Xavier López le responde de manera bastante seria diciendo que él no la invitó y que tenía que pagar para ingresar. Aunque Paola intentó corregir su error frente a las cámaras e incitó al personaje a que hablaran sobre el show, Chabelo insistió de manera tajante: “Pero su boleto, lo compra. Yo no quería decirle, pero no quiero que se convierta en gorrona”.

Tras este último comentario, la periodista sólo pudo echarse a reír y trató de que Chabelo hablara un poco sobre el show, aunque por momentos parecía no saber qué decir debido al ambiente tenso e incómodo.