Nuevo elenco confirmado para la serie de Harry Potter

HBO ha revelado a los primeros actores que darán vida a los icónicos personajes del universo mágico de Harry Potter, en una nueva serie que busca ser una adaptación fiel de los libros de J.K. Rowling.

La plataforma confirmó a John Lithgow como Albus Dumbledore, a Paapa Essiedu como Severus Snape, a Janet McTeer como Minerva McGonagall, y a Nick Frost como Rubeus Hagrid, personajes profundamente ligados al imaginario de toda una generación de lectores y cinéfilos.

Harry Potter: nueva serie con grandes nombres del cine británico

La elección de actores de gran trayectoria ha sorprendido a los fanáticos. John Lithgow, ganador del Emmy y el Globo de Oro, tomará el relevo del sabio Dumbledore, papel que en las películas interpretaron Richard Harris y Michael Gambon.

Por su parte, el actor británico Paapa Essiedu —reconocido por su trabajo en I May Destroy You— asumirá el complejo personaje de Severus Snape, que Alan Rickman convirtió en ícono. Janet McTeer, nominada al Oscar y conocida por su trabajo en teatro y televisión, dará vida a la profesora McGonagall. Y Nick Frost, popular por Shaun of the Dead, interpretará al entrañable Hagrid.

También se suman Luke Thallon como el profesor Quirrell y el reconocido Paul Whitehouse como Argus Filch, de acuerdo con Warner Bros. Discovery.

Una serie de una década: fidelidad a los libros de J.K. Rowling

La producción, a cargo de Francesca Gardiner y Mark Mylod, tiene planeado iniciar grabaciones este verano. Cada temporada estará dedicada a uno de los libros de la saga, lo que proyecta una duración de al menos diez años de producción.

“Estamos encantados de contar con un talento tan extraordinario y no podemos esperar a verles dar nueva vida a estos queridos personajes”, señalaron Gardiner y Mylod.

La elección del elenco infantil —Harry, Ron y Hermione— aún está en marcha. Según Variety, más de 30 mil personas se inscribieron en las audiciones realizadas el pasado otoño.