El actor británico Leslie Phillips, conocido por sus papeles en Carry On y darle voz al Sombrero seleccionador de Harry Potter, murió a los 98 años. Su agente, Jonathan Lloyd, detalló en un comunicado que Phillips falleció «de forma pacífica mientras dormía» el lunes por la mañana.

El actor nació en Tottenham, al noreste de Londres, en 1924 y recibió lecciones de elocución cuando era niño para corregir su acento «cockney».

Hizo su debut con un papel no acreditado en Lassie from Lancashire en 1938 y se labró una exitosa carrera como actor de teatro, cine y radio. Apareció con los comediantes Ronnie Barker y Jon Pertwee en el programa de radio de la BBC The Navy Lark durante 17 años.

Fue la voz del Sombrero Seleccionador en tres de las películas de Harry Potter,enviando al niño mago a la casa de Gryffindor en la escuela Hogwarts.