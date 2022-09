Atala Sarmiento recientemente se ha visto envuelta en polémica tras señalar que ha recibido ataques de un excompañero de trabajo, con quien coincidió cuando formaba parte de Ventaneando.

A través de un en vivo en su cuenta personal de Instagram Atala compartió que se encontró con el comentario de uno de los colaboradores de Ventaneando, quien aseguró que ella habría hablado bien de Sandra Smester, exdirectiva de TV Azteca, porque tenía necesidad de encontrar un nuevo trabajo.

“Qué triste sería que yo consiguiera un trabajo por hablar bonito de alguien, no mi estilo y no son mis principios. Mis valores están en otra escala. Que yo hable bien de una persona con quien trabajé, no tiene como fin que yo consiga trabajo. Nunca, en 26 años de trabajo en la televisión, conseguí un programa por hablar bonito de alguien, no voy a empezar a estas alturas de mi vida y de mi carrera a hacerlo”, declaró, tras los ataques a su persona.

Confesando, además, que tras haber salido de Ventaneando hace casi 5 años y ahora ser la conductora del programa “Soy famoso, sácame de aquí”, los ataques hacia ella continúan.

“Cuando recién salí de Ventaneando, lo único que hice fue exponer mi propia experiencia acerca de cómo y porqué salí, nunca hablé de mis compañeros, ni como profesionales ni como personas, además de que nunca revelé intimidades de su vida que yo sé, como ellos sí hicieron de la mía. Ellos sí hablaron mal de mí como persona y como profesional. No sé cuál es el problema”, agregó.