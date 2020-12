La madrugada de este viernes, Paula Levy, hija menor de Mariana Levy y José María Fernández (conocido como Pirru), sorprendió a sus seguidores al revelar que no tenía casa donde vivir, durante una transmisión en su cuenta de Instagram.



La joven de 18 años comenzó a platicar sobre los comentarios que le llegaban mientras explicaba que se encontraba en casa de su tía, luego de que su abuela, Talina Fernández la hubiera corrido.



Sobre ella, dijo: «en su casa, de la cual me corrió. Sí, no le digan a TVNotas pero me corrió», dijo.

«No tengo casa, soy ‘homeless’ (una persona sin hogar), vivo donde crashee la noche porque nadie me quiere adoptar y no sé porqué», agregó.



Respecto a sus estudios, explicó que terminó la preparatoria, y por el momento no estudia formalmente. Además, admitió que no se siente cómoda en México.



Al ser cuestionada sobre irse a vivir con Ana Bárbara respondió: «Pues, díganle que me invite. Es más, todos los que están en este live van a ir a último post de Ana Bárbara y todos vamos a comentar así de ‘Invita a Paula a vivir a tu casa’, hasta que sea masivo».

En marzo de 2020, se había informado que Paula estaba viviendo con su hermana mayor, María.



Si quieres ver la tranmisión, Accede aquí: https://www.instagram.com/tv/CIXtT_EFCBp/?utm_source=ig_embed