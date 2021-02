La cantante Belinda y su novio, el también cantante Christian Nodal, perdieron recientemente a sus abuelas. Así, ambos compartieron por medio de redes sociales imágenes de sus familiares con emotivos mensajes.



Así, Nodal recordó dos de los últimos momentos que vivió al lado de su abuela con dos videos.



«Hola, Christian. Te quiero un montón, Dios te bendiga y te cuide por allá», se escucha decir a su nieto en uno de ellos.



«¡Dios te bendiga y te cuide mucho por allá Nanita Chayo! Te amo con toda mi vida. Siempre vas a estar en mi pecho y mente», expresó el cantante.







Por su parte, Belinda confirmó que Juana Moreno, su abuela materna, falleció a los 88 años en Madrid, España, de donde era originaria y se encontraba hospitalizada.



«Mi abuelita era la alegría de mi casa, era nuestra reina, nuestra fortaleza. ¡Y ahora ya no está! No sé cómo vamos a superar esta pérdida, yo jamás me había sentido así… la extraño y no sé cómo vivir sin ella, sin su voz, sin su presencia, sin su olor, no sé», compartió la joven.







«¡Siento el dolor más grande, acaba de fallecer la mujer de mi vida, mi inspiración, mi razón de ser, mi todo!», agregó.



Por su parte, Belinda Schüll, madre de la intérprete, compartió en sus redes sociales que la salud de Juana Moreno se agravó hace unos días.