El actor Willie Garson, quien cobró fama con su participación en la serie Sex and the City, falleció a los 57 años.



«Willie Garson era, tanto en vida como en la pantalla, un amigo devoto y una luz brillante para todos en su universo. Creó a uno de los personajes más queridos de HBO y fue miembro de nuestra familia durante casi veinticinco años», compartió la cuenta de And Just Like That, serie derivada de Sex and the city.

El actor, nacido en 1964, interpretó a Stanford Blatch, el mejor amigo de Carrie Bradshaw (interpretada por Sarah Jessica Parker), en la mencionada. Además, participó en producciones como White Collar, Hawái 5.0, CSI Miami, CSI Las Vegas, Medium y Ally McBeal.