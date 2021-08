El peleador Julio César Chávez recordó el día que vio a Ernesto Zedillo, luego de ser blanco de un problema con Hacienda por 100,000 dólares -que asegura nunca recibió pero por el que tuvo que pagar 7 millones de dólares (MDD)-, y le negó una fotografía y le refirió algunos insultos.

«Después vi a Zedillo en una función de box y se quiso tomar una foto y le dije ‘ve y chingue usted a su madre, pinche viejo pendejo’, la agarró contra mí, sabía perfectamente que todo lo que olía a Salinas de Gortari se los chingaban ellos, como sabían que yo me llevaba bien con Salinas de Gortari, por 100 mil dólares que yo nunca recibí», dijo el boxeador, en entrevista con Yordi Rosado.

«La adicciones, la demanda de Don King, el problema de Hacienda, la demanda de mi ex esposa, ese fue el día que me quise quitar la vida; eso fue lo que me dolió mucho, cuando dijo que yo le pegaba que era un drogadicto, la verdad que no (le pegué), ella estuvo bien asesorada por una abogada, después me pidió perdón», agregó.