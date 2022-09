Este pasado martes 30 de agosto, tras recibir una denuncia por parte de la productora de Stand Up, Melissa Yamel, vía Twitter, Mau Nieto finalmente se pronunció para defender su supuesta inocencia, alegando que los hechos de los que fue acusado son mentiras.

En ese sentido, se sabe que mediante un video publicado en su cuenta personal de Instagram, el standupero declaró que luego de haberse publicado los hechos el pasado 15 de agosto, toda su vida se convirtió en un terremoto mediático, perjudicándolo en más de una forma.

“He estado pensando muchas cosas durante estas dos semanas y escribí algunas. Numeró uno: Estoy consciente que existe una imagen pública que yo mismo he creado de fiesta y alcohol, pero eso no significa que sea una mala persona, ni mucho menos que todo lo que se diga de mí en redes sociales tiene que ser creíble; Una cosa es mi estilo de vida y otra cosa muy distinta es que se me acuse de ser un abusador que no soy”, declaró.

A todo esto, dio a conocer que interpuso una demanda en contra de Melissa Yamel, debido a los hechos que publicó en redes y que le han conseguido el repudio en posibles proyectos, así como también de sus colegas y los usuarios.

“El día de ayer ejercí mi derecho a defenderme y puse una demanda en contra de la persona que me acusó por hechos falsos en sus redes sociales. Esperemos que se haga justicia con este tema y a partir de este momento, yo ya no hablaré más de este caso en mis redes sociales”, agregó.