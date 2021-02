Evan Rachel Wood, actriz estadunidense, acusó al cantante Marilyn Manson de abuso sexual y violencia doméstica.



Por medio de su cuenta de Instagram, la famosa narró un poco de lo que vivió a lado del cantante, luego de que estuvieron juntos por tres años, entre 2007 y 2010.



En 2019, Wood se unió al movimiento #IAmNotOk (No estoy bien), ligado al #MeToo (Yo También) en relación al abuso psicológico-sexual en Hollywood.



«Dos años después de mi relación abusiva, recurrí a autolesiones. Cuando mi abusador me amenazaba o me atacaba, me cortaba la muñeca como una forma de desarmarlo. Solo hizo que el abuso se detuviera temporalmente. En ese momento estaba desesperada por detener el abuso y estaba demasiado aterrorizada para dejarlo. #NoEstoyBien», compartió en ese momento.

Ahora, su revelación se ha ampliado con la siguiente información: «El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años».



«Me lavó el cerebro y me manipuló hasta el sometimiento. He dejado de vivir con miedo a represalias (…) Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar la atención sobre la industria que se lo ha permitido antes de que arruine una vida más», agregó.