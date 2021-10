Lyn May sorprendió al aparecer en redes sociales luciendo un cambio de imagen y aprovechó el momento para hace una invitación a sus fans a ponerse botox.

La vedette compartió un video en el que se le ve con nuevo peinado y una transformación en su rostro. «Hola, amigas. Les saluda Lyn May, las invito, el día 9 con el doctor Gamaa la clínica a que se pongan botox, las espera su amiga Lyn May. Recuerden a la clínica del doctor Gama para que se pongan botox con Lyn May cantando y bailando para todas ustedes, las amo», dijo.