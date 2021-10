El youtuber Luisito Comunica fue detenido en Venezuela y compartió su experiencia, por medio de un video en su canal de YouTube.

La detención del sujeto contó con la participación de vehículos militares. De acuerdo con su propio testimonio, su detención no se dio porque hubiera hecho algo negativo sino porque estaba poniéndose en riesgo.

«Me puse en riesgo y las autoridades actuaron para cuidarme, mantenerme seguro y soy completamente responsable de haber ido al lugar donde fui detenido y fue mi culpa no haber investigado lo suficiente», dijo.





Según explicó, el percance ocurrió al encontrarse en una peligrosa zona, nombrada la Cota 905, por lo que las autoridades se alarmaron de su presencia.

«Estuve detenido un lapso mediano de tiempo. Debió haber sido un total de tres, cuatro horas. No mucho para decir: No sabía si iba a tener mi libertad (…) Lo que no sabía es que esta zona está actualmente siendo cuidada por militares. Tiene intervención de las autoridades (…) Fueron amables, eran como pasivos agresivos, como que todo estaba bien no ha ocurrido nada grave, pero a la vez están en riesgo», agregó.

En este enlace puedes ver el video que compartió el creador de contenido.