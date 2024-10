Liam Payne fallece a los 31 años

Se ha confirmado la trágica noticia del fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de One Direction, a los 31 años. Según los informes, el músico británico sufrió una «caída ósea» desde el tercer piso del hotel Casa Sur, en Buenos Aires, donde se encontraba hospedado.

Detalles del incidente

El deceso fue confirmado por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), luego de que la policía de la Comisaría 14B respondiera a una llamada de emergencia al 911 a las 17:04 horas (14:04 horas de la Ciudad de México). Durante la llamada, se informó sobre un hombre «agresivo», sugiriendo que podría estar bajo la influencia de drogas o alcohol.

Alberto Crescenti, director de SAME, detalló que el músico presentaba «lesiones gravísimas, incompatibles con la vida». Según el reporte inicial, Payne habría sufrido una fractura en la base del cráneo, lo que dificultó cualquier intento de reanimación. La autopsia, que se espera que arroje más información, será realizada en el marco de la investigación que está a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°14.

Últimas publicaciones y situación personal

La última publicación de Liam en redes sociales data de marzo de este año, donde promocionaba su sencillo «Teardrops», describiendo que la canción fue inspirada por muchas lágrimas, no solo las suyas.

En otro aspecto de su vida personal, días antes de su fallecimiento, su expareja, Maya Henry, había anunciado que había comenzado acciones legales contra él. Henry alega que Payne la había buscado insistentemente después de su ruptura en 2022, incluso involucrando a sus amigos y familiares, y poniendo a sus seguidores en contra de ella.

La muerte de Liam Payne ha dejado a sus fans y seres queridos en estado de shock, y se esperan más detalles conforme avance la investigación.

Footage shows people gathering outside a hotel in Buenos Aires, Argentina, where singer Liam Payne is believed to have died.

The 31-year-old fell from the third floor of the hotel, police have said.https://t.co/zetcJQEQet

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YT pic.twitter.com/NE0jO40dlm

— Sky News (@SkyNews) October 16, 2024