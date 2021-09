La conductora Laura Bozzo reapareció en redes sociales para defenderse sobre las acusaciones por evasión fiscal de las que ha sido objeto. Por medio de su cuenta de Twitter, aseguró que las autoridades le habían notificado del caso en su contra y que inclusive le habían dado oportunidad para presentarse ante la justicia, pero «por problemas de salud» no asistió.

«Siento no haber cumplido, entendí tenía tres años para hacerlo y si no me presenté es por mis problemas de salud, avalados por médicos. Era una sentencia de muerte anticipada. El SAT quiere que pague, ¿cómo hacerlo encerrada? Lo que se deba se paga», escribió Bozzo, en el mensaje que pronto fue eliminado.

Sin embargo, luego de esto, publicó un mensaje más en el que dijo: «He decidido suspender temporalmente mi cuenta porque ha sido jaqueada por dos semanas (…) espero terminar con esta pesadilla cuanto antes».





A Bozzo se le imputa el delito de depositaria infiel, por disponer en beneficio propio de un bien depositado, en perjuicio del fisco federal. Los reportes señalan que el delito fiscal rebasa los 12 millones de pesos (mdp) y corresponden a la venta indebida de un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)