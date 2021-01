HBO Max confirmó que «Sex and the City» regresará a la televisión con una serie que contará como protagonistas con Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) y Kristin Davis (Charlotte); es decir que no estará Kim Cattrall (Samantha).



La nueva producción estará bajo el nombre de «And Just Like That…», y aunque HBO Max no dio una explicación concreta sobre la ausencia de una de las cinco amigas legendarias de Nueva York, todo parece indicar que esto respondería al enfrentamiento público que mantiene, desde hace años, con Sarah Jessica Parker.



De acuerdo con la plataforma digital «And Just Like That…» explorará «la incluso aún más complicada realidad de la vida y la amistad» de Carrie, Miranda y Charlotte después de los 50 años.