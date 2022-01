El miércoles se dio a conocer la muerte de Leobardo Guillermo Gutiérrez, mejor conocido como Willy Gutiérrez, quien participó como maestro del reality La Academia y quien fuera padre de la cantante y actriz Lisset. Precisamente fue ella quien compartió un emotivo mensaje al respecto.

«Ayer por la noche, el mero día de su cumpleaños, trascendió a otro plano dejando a su paso un gran legado de enseñanza y, sobre todo, de mucho amor»: Lisset.

«¡Dios no quiso que sufriera y no sufrió! Él no se enteró de todo lo que su cuerpecito recibió, porque además tenía 3 catéteres. Se los comparto porque todos ustedes, y mis amigos de los medios, siempre nos han querido mucho», agregó. Además, detalló que su papá «luchó contra un cáncer linfático. Y luchó hasta el final, después de operaciones, radios, quimios, trombosis pulmonar y dos neumonías, lo intubaron, le pusieron hemodiálisis, le hicieron la traqueostomía después de extubarlo y seguía luchando».