El pasado 13 de enero, la cantautora estadounidense Miley Cyrus estrenó su nuevo single Flowers, una oda al amor propio, lleno de referencias a su relación con el actor australiano, Liam Hemsworth. La canción es un regalo para sus fans, los cuales esperan con ansias su nuevo disco Endless Summer Vacation, que se espera en saldrá en marzo de este año.

A pesar del gran éxito que ha tenido la Sesión #53 Bizarrap con Shakira, cuyo tema principal es la revancha amorosa, Miley crea un homenaje a sí misma.

Sobresale el parecido, o en este caso, la contestación que forman las letras de Flowers con la canción de Bruno Mars, When I Was Your Man. La cual, Hemsworth habría confirmado como una de sus canciones favoritas y durante su relación, haberla dedicado a Miley.

En la canción Bruno Mars desea que otro hombre «compre flores» a la chica de la que está enamorado, mientras que Miley contesta que no hace falta, ella misma puede comprarse sus propios ramos.

Te dejamos la canción completa para que tú también hagas borrón y cuenta nueva.