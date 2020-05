La actriz mexicana Pilar Pellicer, falleció a los 82 años por complicaciones derivadas de la enfermedad COVID-19, así lo confirmó el presentador de televisión Luis Magaña en redes sociales.

“Falleció otra víctima del COVID-19. Una gran actriz PILAR PELLICER…. Reina de la época de oro del cine mexicano. La inolvidable ‘Mane’ (‘Tres mujeres en la hoguera’ -1979-) Claqueta QEPD (1938-2020)”, escribió el comunicador en redes sociales.

La actriz Patricia Reyes Spíndola, quien, además de ser su amiga, tuvo una trayectoria paralela a la de Pellicer, también confirmó el deceso y lamentó las circunstancias en las que falleció la actriz con la que compartió créditos en Las Poquianchis.

“Lo siento muchísimo, acabo de hablar con su hija hace un momento. Lo siento mucho, todos lo sentimos mucho la verdad, yo quiero mucho a su hija y me da mucha pena que ahorita no pueda estar ni siquiera cerca de su mamá. No estamos acostumbrados (a no poder despedirnos de los seres queridos) y pues así sucede”, platicó a Notimex.

“Hice teatro con ella, hice ‘Pedro Páramo’ hace muchos años en la Compañía Nacional (de Teatro) en el Teatro Xola. La verdad es que lo siento mucho”, recordó respecto a una carrera que compartieron entre escenarios y rodajes de películas.

“Yo creo que al final de todo esto, deberían hacer un homenaje a todos ellos juntos, porque si no, es una pena que se vaya gente tan importante así nomás”, refirió respecto a las recientes muertes de Pellicer, Óscar Chávez y Yoshio, todas por COVID-19.

“Hay que promover eso, que al final se les haga un homenaje conjunto a los compañeros que se fueron y que no se les pudo hacer nada. Ya cuando salgamos de esto hay que hacer una misa para todos juntos, promover una gala o un homenaje para todos juntos y poner sus fotos para que todos los compañeros podamos ir a despedirlos”, finalizó Reyes Spíndola.

La Secretaría de Cultura y sus instituciones lamentan el fallecimiento de la actriz Pilar Pellicer, figura destacada de la época de oro del cine mexicano y quien fue galardonada con el Ariel a Mejor Actriz por la película La choca.



Nacida el 12 de febrero de 1938 en Villahermosa, Tabasco, Pellicer comenzó su carrera durante la Época de Oro del cine mexicano hacia finales de la década de 1950, primero como extra, y finalmente debutó como actriz en la cinta Nazarín, con el personaje “Lucía”.

Su filmografía consta de 43 largometrajes, entre ellos, Santa, Pedro Páramo, Las Poquianchis, Cadena perpetua y Tres Mujeres en la Hoguera, cinta de culto reconocida por ser la primera con temática lésbica en México y en la que compartió créditos con Maritza Olivares y Maricruz Olivier.

Además de su trabajo en el cine, Pellicer participó en los unitarios Mujer, casos de la vida real, Mujeres Asesinas y La rosa de Guadalupe, entre otros; así como en 19 telenovelas en las que se destacan Muchachitas, Lo imperdonable y La Madrastra.

El deceso de Pellicer fue sorpresivo, pues no se había dado a conocer que la actriz se había contagiado por coronavirus, pandemia que mantiene en alerta al mundo y de la cual se deriva una emergencia sanitaria en confinamiento.

El #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia de @ANDIMexico , comunican el sensible fallecimiento de la intérprete Pilar Pellicer; actriz que inició su carrera en la última etapa de la Época de Oro del Cine Mexicano.

Nuestras condolencias, a su hija, Ariane Pellicer. pic.twitter.com/75UuXHSWqU — ANDIMEXICO (@ANDIMexico) May 16, 2020

