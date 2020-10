Andreas Nicolás, hijo de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo, conocido como Colate, desde hace años se encuentra en medio de la disputa de sus padres por su custodia.



De ahí que el juez que lleva el caso determinara que es necesario que el menor tome terapia psicológica como una forma de resarcir el daño del que es víctima.

La Guardiana de la corte familiar de la corte de Miami y el juez Spencer Multack determinaron que Andrea debe llevar un tratamiento paralelo al juicio que sus padres están emprendiendo.

“Cuando empezamos a hablar de la situación de sus papás se puso nervioso, me di cuenta que mintió un poco y no porque no me tenga confianza, sino porque es muy inocente y ama a sus papás. Fue un mecanismo de defensa que utilizó para protegerlos”, determinó la experta.

Andrea, hijo de Paulina Rubio se ha enfrentado a estos conflictos desde que es muy pequeño, además de que el dividir su vida entre Miami y España hace su vida mucho más complicada.