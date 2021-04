Durante el concurso ‘Estírame Ésta’ del programa Me caigo de risa, Tono, integrante de Magneto, no resistió y quedó inconsciente durante varios segundos, accidente que no resultó de gravedad.



«Vean, los dos estirando, pero ese chaleco aprieta, aprieta. Y vean lo que pasa con Tono. ¡Vean!», compartió Faisy en Instagram, pues durante la emisión no se dio cuenta del incidente.



«Sí se desmayó de verdad, se le bajó la presión. Y Tono apenas reaccionando», agregó.



Aquí el video del momento: