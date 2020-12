César D’Alessio, hijo menor de la cantante Lupita D’Alessio, denunció a través de las redes sociales que fue golpeado por el político Arturo Montiel y su familia, luego de que acudiera a su domicilio a una presentación musical.



«Me agarraron a golpes, el señor Arturo Montiel del PRI me sacó a golpes de su casa. Éste es mi estado, me abrió la cabeza. Pido justicia», dijo D’Alessio en una transmisión en vivo que realizó en sus redes sociales, recién sucedido el evento.



Con la cara ensangrentada, el cantante advirtió que si algo le sucedía a él o a su novia hacía responsable al político priista. «Yo no sé si esto funcione o no funcione, vengo saliendo de un evento, temo por mi vida, pensé que me iba a morir (…) No existió ningún motivo por el cual me tuvieran que agarrar a golpes. Encerraron a mi novia en un coche para poder agarrarme a golpes. El señor Arturo Montiel es un corrupto y un hijo de la chingada», expresó.

Por su parte, Jorge D’Alessio, hermano mayor de César, dio a conocer por medio de sus redes sociales que su hermano ya está «acompañado y siendo asistido».