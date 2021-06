Este jueves, Alexa Parra, hija del actor Héctor Parra y la también actriz Ginny Hoffman, dio sus primeras declaraciones, tras la detención de su padre, producto de su denuncia contra él, por presunto abuso sexual.



«Empezó desde los 6 años cuando mis papás se separaron. Son muchas cosas que no puedo dar detalles. Yo sí me sentía incómoda pero no entendía porque es mi papá, ¿cómo te esperas que tu papá te haga un daño así? Ya que conocí al esposo de mi mamá veía que él no trataba a su hija de la manera en que mi papá me trataba a mí», dijo ante los medios.



Sobre las declaraciones contrarias de su hermana mayor, Daniela, dijo: «Les voy a poner un ejemplo, estamos en el mismo espacio pero tengo una perspectiva distinta, cada quien tiene una versión diferente, yo estoy contando lo que me pasó a mi. Yo la amo, me duele porque es mi hermana. Yo le quiero decir que aquí estoy para lo que necesite. Sí la bloqué de todas las redes pero ella antes me puso que yo no era su hermana y que no quería saber nada de mí».



La joven, compartió que fue partir de tomar terapias psicológicas que comenzó a ser capaz de alzar la voz para contar los abusos que había sufrido desde hace años. «Lo que hacía era ponerme en contra de todos», agregó.

