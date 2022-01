Esta semana, la actriz Grettell Valdez dio a conocer que se encuentra en recuperación de una cirugía a la que fue sometida en el dedo pulgar, luego de que le detectaran tejido canceroso, por lo que que recibirá radiación y quimio localizada.

Pese a que varios medios reportaron que de había sido amputado el pulgar, la artista corrigió esta versión, aclarando que le cortaron «la cuarta parte de la uña» y ya no tiene la huella digital completa.





En su canal de YouTube, Valdez detalló que padece un virus que puede convertirse en cáncer. Así, deberá completar el tratamiento para que las células dañadas desaparezcan y no tenga riesgo de padecer la enfermedad en el futuro.

«Lo que tengo es un virus que transmuta a cáncer (…) me hicieron un mapeo en el Instituto de Oncología y resulta que es un virus que hace verruga y esa verruga muta a cáncer», dijo.

Y si bien el proceso no ha fácil, agradeció la ayuda de su familia, amigos y seres queridos cada día se encuentra en mejor estado de salud. «La medicina me está matando el estómago, no dormí nada, la intubada, fue difícil (…) pero ahí vamos», compartió Valdez.

Además, explicó que el oncólogo y el cirujano llegaron a la conclusión de que lo recomendado era eliminar todo lo que estuviera dañado de su dedo.

Aquí el video que compartió Grettell Valdez sobre su salud: